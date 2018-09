Twee ernstig gewonden bij ongeval A12

Het gaat om een 72-jarige man uit Neerpelt in België en een 34-jarige man uit Kampen. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.10 uur op de rijbaan richting Den Haag. De Belgische bestuurder kwam achterstevoren op de linker rijstrook tot stilstand, vermoedelijk nadat hij door onbekende oorzaak de vangrail had geraakt. De bestuurder uit Kampen en zijn vriendin stopten om hulp te verlenen. Terwijl ze buiten hun auto’s op de linker vluchtstrook stonden en de vrouw 112 belde, werden de mannen aangereden door een auto in volle snelheid die naar links stuurde om de stilstaande voertuigen te ontwijken.

Afsluiting snelweg

De hele rijbaan richting Den Haag werd afgezet om ruimte te maken voor de hulpdiensten. Twee traumaheli’s en meerdere ambulances werden opgeroepen. De heli’s landden op de snelweg. Nadat de slachtoffers naar het ziekenhuis waren gebracht, bleef de snelweg nog enkele uren afgesloten voor onderzoek. Het verkeer werd omgeleid via de afslag Woerden, maar niet voorkomen kon worden dat een flinke file ontstond.

Spookrijders

Sommige andere weggebruikers die bij de oprit Harmelen in de file belandden, konden onvoldoende geduld opbrengen en verlieten de snelweg al spookrijdend. De politie trad hiertegen op door beelden te maken van de overtreders. Spookrijders kunnen een bekeuring tegemoet zien van 640 euro.

Onderzoek

De bestuurder van de auto die de slachtoffers aanreed, wordt gehoord. De afdeling Verkeersongevallenanalyse en het Tactisch Verkeersteam hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats van het ongeval. Inmiddels is met diverse getuigen gesproken. Nader onderzoek moet duidelijk maken wat de precieze toedracht was.

Dashcambeelden of iets gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien van het gebeurde, voor zover zij nog niet met de politie hebben gesproken, of mensen die dashcambeelden hebben van het pechgeval of de aanrijding die daarop volgde.