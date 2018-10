Rijksunivesiteit Groningen en de Hanzehogeschool breken met Vindicat: geen beurzen meer voor studentencorps

'Er is nog onvoldoende sprake van een cultuurverandering'. Dit meldt RTV Noord maandag. In 2016 kwam Vindicat in het nieuws nadat een aspirant-lid tijdens de ontgroening ernstig gewond was geraakt doordat een ouderejaars-student op zijn hoofd ging staan. De vereniging beloofde te werken aan een cultuuromslag en een rustiger ontgroening. In de zomer van 2017 was de commissie tevreden over Vindicat en kregen ze een accreditatie voor één jaar. Ze moesten verder werken aan de cultuuromslag en er mochten geen nieuwe incidenten bijkomen.

Nieuwe incidenten

Maar die kwamen er wel en al direct na de zomer van 2017. Zo zouden leden tijdens een etentje in een sushirestaurant vernielingen hebben gepleegd. Bij een feestje op een sportcomplex zou een puinzooi zijn gemaakt, tot poep op de muren aan toe. Daarop trokken de Rijksunivesiteit Groningen en de Hanzehogeschool de beurzen voor het studentencorps tijdelijk in. Eventueel zou VIndicat in december 2017 nog een beurs kunnen krijgen, maar dan moest het studiejaar verder wel rustig verlopen. Echter, tijdens een diredaags feest in 2017 mishandelden twee leden een ander lid. Het incident werd niet gemeld bij de commissie die toeziet op de introductietijd, en dat had wel moeten gebeuren. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool gaan nu de beurzen voor het studiejaar 2017/2018 niet verstrekken.

Meer kritiek

De commissie vindt Vindicat verder te weing doet om het alcoholgebruik op de vereniging aan te pakken. En uit een enquête blijkt dat een behoorlijk aantal leden de cultuur op de vereniging als onveilig ervaart,

Studiebeurs

De bestuursbeurs, waarbij bestuursleden gecompenseerd worden voor hun studievertraging, bedroeg voor Vindicat zo'n 33.000 euro.