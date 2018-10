Drie mannen met vuurwapens aangehouden in Almere

Zondagavond heeft de politie in Almere drie mannen op de Vaartsluisweg aangehouden. 'Ze waren in het bezit van vuurwapens die niet van echt te onderscheiden waren', zo laat de politie maandag weten.

Uitpraatprocedure

Rond 19.00 uur kregen agenten de melding dat er drie mannen met een vuurwapen zouden lopen op de Vaartsluisweg. De mannen waren in een auto gestapt en weggereden. De auto kwam de politie tegemoet rijden waarna de agenten een zogeheten uitpraatprocedure startten.

Drie vuurwapens

Drie mannen van 20, 23 en 31 jaar oud afkomstig uit Almere werden aangehouden. In totaal werden er drie vuurwapens aangetroffen die niet van echt te onderscheiden waren. Alle wapens alsmede het voertuig waar ze in reden zijn in beslag genomen en de recherche doet onderzoek.