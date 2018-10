Seks met minderjarige leerlinge: OM eist 18 maanden cel

'Zij was een bakvis. Verdachte niet.' Met duidelijke bewoordingen veroordeelde de officier van justitie dinsdagmiddag een (seksuele) relatie die een Alphense docent had met een leerlinge. Hij was 27, zij eerst 15 en later 16. 'Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat zij in hem stelde,' aldus de officier van justitie. Ze eiste 18 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk.

De relatie kwam aan het licht toen het meisje door de verdachte werd thuisgebracht. Ze vertelde dat ze had moeten nablijven bij een andere docent, en dat verdachte daarna op het schoolplein had aangeboden haar weg te brengen. De vader van het meisje ging op onderzoek uit en ontdekte dat zijn dochter helemaal niet had hoeven nablijven. Ze bleek al 2,5 maand een relatie te hebben met verdachte.

Verdachte ontkent niet dat hij en de leerling gevoelens voor elkaar kregen, maar zegt wel dat hij erop heeft aangedrongen om daar niets mee te doen. Er zou hooguit wat zijn geknuffeld en gezoend. Maar appgesprekken laten niets te raden over. Het meisje vertelt zelf ook over een huisje dat verdachte had gehuurd, waar ze stiekem een paar dagen zijn geweest. Er is op enig moment een zwangerschapstest aangeschaft. En twee vriendinnen, die van de relatie wisten, leggen ook belastende verklaringen af.

Verdachte is ten laste gelegd dat hij ontuchtige handelingen heeft gepleegd bij iemand beneden de 16 jaar, ook nog eens een aan zijn opleiding toevertrouwd kind. Dat verdachte niet zelf les gaf aan het meisje, maakt volgens het Openbaar Ministerie geen verschil. 'Elke docent heeft uit hoofde van zijn functie een bepaald overwicht op alle leerlingen. Dat verdachte niet dé docent van het slachtoffer was, doet daar niet aan af.'

Dat de twee verliefd op elkaar waren, maakt het ook niet minder ernstig. 'Het meisje heeft zeker moeite gedaan om in contact te komen met verdachte,' zei de officier van justitie. 'Maar zij was een bakvis. En verdachte niet. Hij was een volwassen man met al een volwassen relatie achter de rug. Alleen al daarom, maar ook zeker vanwege zijn positie als docent, had verdachte beter moeten weten.'