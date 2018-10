Vriendin Daan Mellee aangehouden voor betrokkenheid geweldadige dood

Een 32-jarige inwoonster van Enschede is vrijdag in haar woonplaats aangehouden in verband met het onderzoek naar de gewelddadige dood op Daan Mellee. De vrouw zou de vriendin zijn van Mellee en wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het stoffelijk overschot van Daan Mellee (26) werd op dinsdagmiddag 3 juli aangetroffen in zijn woning aan het Oosterveld. Hij bleek door vuurwapengeweld om het leven te zijn gekomen.