Stoffelijk overschot uit auto te water gehaald

Vrijdagmiddag is rond 12.00 uur in het Limburgse Nederweert in het kanaal ter hoogte van de Wessemerdijk een auto in het water aangetroffen waarin zich een stoffelijk overschot bevond. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Duikers

'Duikers van de brandweer namen waar dat zich in het voertuig een stoffelijk overschot bevond. Rond 15.00 uur is het voertuig uit het kanaal gehaald', aldus de politie. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het slachtoffer in de auto de vermiste persoon is, waarover donderdagavond een burgernetbericht verspreid is.

Pijler spoorbrug

Het vermoeden bestaat dat de auto een pijler van de spoorbrug geraakt heeft en toen in het water terecht is gekomen. Wanneer dit is gebeurd en wat de oorzaak en precieze toedracht is, is op dit moment nog niet bekend.