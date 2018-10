Vrouw aangehouden na babbeltruc en drogering oudere mannen

Een vrouw sprak de mannen in Amsterdam Zuid op straat aan, waarna een geanimeerd gesprek plaatsvond. Het lukte de vrouw om uiteindelijk in de woning van de man te komen, waar ze samen nog wat dronken. Het vermoeden bestaat dat ze de mannen via een drankje drogeerde en de mannen daardoor bewusteloos rakten. Als de mannen weer bijkwamen waren al hun persoonlijke eigendommen verdwenen. Na uitgebreid rechercheonderzoek is de vrouw donderdagravond aangehouden om 20.00 uur op de Burgemeester de Vlugtlaan en zit nog vast voor verhoor.