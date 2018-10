Burgemeester legt demonstratie Pegida stil

Een demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Utrecht is door de burgmeester Jan van Zanen vroegtijdig stilgelegd. De veiligheid van de demonstranten die zich hadden verzameld bij de Ulu-moskee kon niet langer gewaarborgd worden.

De gemeente had toestemming gegeven om bij de moskee te demonstreren. Volgens RTV Utrecht waren er rond de vijftien aanhangers van Pegida komen opdagen. Na een toespraak van Pegida-voorman Edwin Wagensveld, werd er vanuit het publiek met eieren, tomaten, blikken en flessen gegooid. Op het moment dat er ook nog vuurwerk werd afgestoken, besloot de burgmeester de demonstratie te beëindigen.

De voorzitter van de Ulu-moskee zegt tegenover de regionale omroep: ‘We leven in een vrij land, iedereen mag demonstreren. Maar ik vind dat Pegida de fatsoensnormen overschreden heeft. Het enige dat zij willen is provoceren. Ervoor zorgen dat jongeren vanuit emotie verkeerde dingen doen, zodat zij op Facebook kunnen schrijven: zie je nou wel. Bovendien, al die politieagenten en gemeenteambtenaren die hier mee bezig zijn. Moeten we dat wel willen?’