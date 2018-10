Jongen (15) opgepakt na steekincident

Een 15-jarige jongen uit Terneuzen is vrijdagavond om ongeveer 23.15 uur aangehouden door de politie omdat hij ervan wordt verdacht een 18-jarige plaatsgenoot in zijn arm te hebben gestoken met een mes. De 18-jarige jongeman heeft aangifte gedaan. Hij heeft een kleine verwonding overgehouden aan het incident en hoefde zich niet onder doktersbehandeling te stellen.

Een en ander gebeurde bij een horecagelegenheid in Terneuzen. Beide jongens waren daar onafhankelijk van elkaar. De aanleiding voor het steekincident is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het er iets mee te maken dat de aangehouden jongen behoorlijk wat alcohol had genuttigd, maar de exacte aanleiding probeert de politie te achterhalen door de aangehouden verdachte en eventuele getuigen te horen. Van de verdachte is een blaastest afgenomen die uitwees dat hij 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht blies. Ter illustratie: van een volwassen iemand wordt het rijbewijs ingevorderd bij een dergelijke hoeveelheid.

Na het incident is de 15-jarige jongen weggegaan. De 18-jarige belde hierop de politie. De minderjarige verdachte is later in het gezelschap van zijn ouders aangehouden. De jongen wordt verder gehoord in het politiecellencomplex.