Politie schiet bij aanhouding Emmeloord

Bij zijn aanhouding heeft de politie gebruik gemaakt van een dienstwapen.

Rond 07.30 uur kwamen er meerdere meldingen binnen van buurtbewoners die de man met messen op straat zagen lopen. Bij zijn aanhouding werd er eerst een waarschuwingsschot gelost. Daarna is de verdachte in zijn been geschoten, waarna agenten hem konden overmeesteren. De verdachte is overgebracht naar een ziekenhuis. Omdat er is geschoten door de politie doet de Rijksrecherche onderzoek.