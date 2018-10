Politie houdt alle scenario's open bij incident Breestraat in Delft

In de Breestraat is maandagmorgen kort na vijf uur een scooter gestopt met daarop twee personen. Een van hen stapte af en haalde iets tevoorschijn dat eruit zag als een vuurwapen. Hij richtte dat voorwerp op een aan de Breestraat gevestigde coffeeshop. Op dat moment was ook een agent aanwezig die met een onherkenbare politieauto de Breestraat aandeed in het kader van zijn ronde. Deze besloot in te grijpen. Daarbij is door de agent verschillende keren geschoten. Het is nog niet duidelijk of de verdachte(n) hierbij zijn geraakt. De twee zijn op de scooter gevlucht.

Maandag is er een politie-onderzoek gestart naar het incident richting de coffeeshop en een Rijksrecherche-onderzoek naar aanleiding van het schieten door de agent. Daarbij wordt tactisch en forensisch onderzoek gedaan. Het onderzoek heeft voor het OM en de politie Delft de hoogste prioriteit.

Met interesse volgt het onderzoeksteam ook de scenario's die in de media worden geschetst. Het Openbaar Ministerie zegt echter terughoudend met het trekken van conclusies te zijn. Het werkt met verschillende scenario’s, maar wil daar in het belang van het onderzoek op dit moment niets over zeggen.

Voor de veiligheid van de Delftenaren is het politietoezicht in het centrum van Delft verder verscherpt. Zo zullen er op verschillende plekken permanent bemande politieauto’s worden geplaatst.

Maandagochtend werd in een Zoetermeers ziekenhuis ook een man met een schotwond binnengebracht. Deze man is aan de gevolgen van de schotwond overleden. Het gaat om een 18-jarige man uit Zoetermeer. Of er een verband is met het incident in Delft, wordt ook nog onderzocht.