Dit zijn alvast de interieurtrends voor 2019

Als we de experts mogen geloven, zetten trends uit 2018 door in 2019. Maar er komen ook nieuwe kleuren en materialen bij. Dit zijn de interieurtrends voor 2019.

Warme, aardse kleurtinten

We zagen in 2018 al wat warme, aardse tinten in het interieur verschijnen. In 2019 zet deze trend door. Dit jaar kun je de volgende kleuren volop tegenkomen:

• indigoblauw

• donkerpaars

• chilirood

• currygeel

Ook pasteltinten, donkere bruinen en beige zie je in 2019 terug in het interieur. Deze basiskleuren doen het vooral goed op de vloer, waarbij je kleur aanbrengt in je interieur met accessoires. Mooie kleuren voor op de vloer zijn bijvoorbeeld Emporia beige of Shiner taupe van Kwantum tapijt.

Rotan en bamboe

Niet alleen natuurlijke materialen als hout, wol en vilt zijn in 2019 niet weg te denken uit ons interieur. Ook rotan en bamboe komen weer terug. Denk aan rotan stoelen en kastjes van bamboe. Die kunnen dus weer van zolder!

Urban jungle

De trend ‘urban jungle’ zet door met grote planten in de woonkamer en slaapkamer. We omringen ons met natuur en maken meteen een statement met het groen om ons heen. Planten als blikvanger!

Er zou vooral een grote rol worden weggelegd voor de pannenkoekenplant (Pilea peperomioides) en de geldboom (Pachira aquatica). Ook planten met gedessineerde bladeren doen het goed in 2019. Ook kunstplanten zouden mogen, want deze zijn niet meer van echt te onderscheiden. Handig als je geen groene vingers hebt.

Metalen

In 2019 worden metalen dé trend. Denk aan messing, koper en brons en zelfs goud. Een koperen kraan of een goudkleurige lamp of wanddecoratie mogen niet ontbreken in ons interieur. En wat dacht je van stoel- of tafelpoten van koper of messing? We mogen deze materialen trouwens ook combineren met stoere materialen als beton en staal.

Echte materialen

Ook echte materialen, zoals marmer en natuursteen, zie je in 2019 terug in het interieur. Marmer vind je zelfs in verschillende kleuren, zoals groen en zwart.

Zachte materialen

2019 wordt het jaar van de zachte materialen, zoals velours en fluweel. Een fluwelen stoel kan weer en ook een fluwelen bed is weer helemaal ‘in’.

Groot en pompeus

In 2018 mag je interieur best wat gewaagde elementen bevatten. Het mag zelfs kitsch of over-de-top zijn. Denk aan ornamenten, barokachtige stoelpoten of klassieke beelden.