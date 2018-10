Straat in Zwolle afgezet vanwege mogelijk explosief aan deur café

Voor een pand aan de Voorstraat in Zwolle is een mogelijk explosief aangetroffen.

De politie heeft de omgeving afgezet. Het voorwerp hangt aan café Bruut. Rond 11.00 uur heeft de politie de afzetting vergroot, zo weet RTV Oost. Behalve de politie, zijn ook de brandweer, de recherche, Defensie en een Officier van Dienst Geneeskundig opgeroepen. De Primark die zich tegenover het café bevindt, is ontruimd. Een politiewoordvoerder laat aan de lokale omroep weten: 'We hebben een melding binnengekregen en op basis daarvan hebben we voorzorgsmaatregelen genomen.' Een explosievenverkenner moet nu beoordelen hoe gevaarlijk de situatie is.

Update:

De EOD heeft het onderzoek afgerond en de granaat verwijderd. Het is nog onduidelijk of het een echt explosief is. De straat zal zo snel mogelijk worden vrijgegeven.