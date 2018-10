800 kilo cocaïne in lading bananen haven Vlissingen

De Douane heeft deze week in Vlissingen twee bevindingen van 400 kilo cocaïne gedaan in een lading bananen. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Dit maakte men woensdag bekend.

Op maandag 8 oktober jl. heeft de Douane in de haven van Vlissingen in een container met bananen een partij van 400 kilo cocaïne aangetroffen. Bij een controle van een aantal pallets door de Douane bij een bedrijf in Vlissingen is op woensdag 10 oktober eveneens een partij van 400 kilo cocaïne aangetroffen.

Zuid-Amerika

De bananen waren afkomstig van het zelfde schip dat uit Zuid-Amerika kwam. Beide partijen zijn intussen vernietigd. De politie onderzoekt de herkomst.