5 maanden cel voor man die verpleegkundigen kopstoot gaf en beet

Op 13 juni 2018 raakte de man in conflict met 1 van zijn begeleiders in de Ggz-instelling waar hij op dat moment verbleef. Hij beet deze verpleegkundige toen met kracht in de zij, waardoor een wond en een klemblaar ontstonden. De rechtbankoordeelt dat de man daarmee probeerde om deze verpleegkundige zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. De dag erna greep de man een andere verpleegkundige bij de haren vast en gaf daarna een kopstoot. De artsen in het ziekenhuis constateerden een lichte hersenschudding bij deze verpleegkundige. De rechtbank oordeelt dat de man zich hiermee schuldig maakte aan mishandeling.

Inspannen voor zijn welzijn

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij met zijn gedrag mensen die zich dagelijks inspannen voor zijn welzijn en dat van andere cliënten, pijn bezorgde en verwondde. Ook tastte hij hun gevoel van veiligheid op het werk aan.

Geen verplichte behandeling

Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man lijdt aan schizofrenie en dat hij een verstandelijke beperking heeft. Maar de rechtbank kan aan de man geen verplichte behandeling opleggen, omdat zijn verblijfsvergunning is verlopen en hij op dit moment illegaal in Nederland verblijft. Kijkend naar de ernst van de feiten vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden een passende straf.