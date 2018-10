Man (42) omgekomen bij eenzijdig verkeersongeval Hedel

Bij een eenzijdig verkeersongeval in het Gelderse Hedel is donderdagochtend vroeg een 42-jarige man uit Hedel om het leven gekomen. Dit meldt de politie donderdag.

Te water geraakt

'Vanochtend vroeg rond 07.30 uur gebeurde het dodelijke ongeval aan de Hoevenseweg in Hedel. De 42-jarige man raakte met zijn auto in een bocht van de weg en kwam in het water terecht', aldus de politie. Hulpverlening werd nog wel gestart, maar de man bleek niet meer te redden.

VOA

De dienst Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gaat verder onderzoek doen. De politie heeft wel al aangegeven dat het om een eenzijdig ongeval gaat en er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn.