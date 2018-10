Overleden man op terrein gevangenis Lelystad aangetroffen

Op het terrein van de gevangenis in Lelystad is donderdagochtend vroeg een overleden man aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Geen misdrijf

'Aan de Larserdreef in Lelystad is vanmorgen een overleden persoon gevonden. De politie heeft direct onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat de man vanmorgen onwel is geworden en is overleden. Er zijn op dit moment dus geen aanwijzingen voor een ongeval of een misdrijf', aldus de politie.

Gevangenisterrein

De man werd binnen op het terrein van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan de Larserdreef bij een hoge muur aangetroffen. Het vermoeden volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is dat de overleden man een gedetineerde betreft die terugkwam van verlof. 'Maar zijn identiteit is nog niet met zekerheid vastgesteld', zegt een woordvoerder van de DJI tegenover het Parool.