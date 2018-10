Lichaam in spartelvijver aangetroffen en rugzak en kleding in prullenbakken

In het Overijsselse Sibculo is donderdag rond 18.45 uur het lichaam van een tot nu toe onbekende man aangetroffen in de zogenaamde ‘spartelvijver’ aan de Gemeenteweg in Sibculo. 'Het lichaam heeft al langere tijd in het water gelegen', zo laat de politie vrijdag weten.

Rugzak

'De man is vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak van deze man en vraagt om de hulp van het publiek. In een prullenbak bij de vijver werd een zwarte rugzak van het merk Adidas gevonden. Deze is daar waarschijnlijk tussen 29 september en 5 oktober ingelegd. Wie herkent deze rugzak? Heeft iemand deze rugzak ergens opgepakt en in de prullenbak gegooid? Of heeft iemand een persoon met een soortgelijke rugzak gezien?

Hoodie en enkelsokjes

In een andere prullenbak werd een hoodie met de tekstopdruk 'Pump op the volume' gevonden, achter de prullenbak werden enkelsokjes gevonden. Ook hier heeft de politie dezelfde vragen. Wie herkent de hoodie of de enkelsokjes? En wie kan meer informatie geven?

Getuigen

De politie vraagt of er mensen zijn die zaterdag 29 september 2018 of in de dagen erna een man gezien hebben bij de spartelvijver die opvallend gedrag vertoonde? Misschien zag iemand daar een man die de hoodie en/of de rugzak droeg. Mochten mensen meer informatie hebben dan wordt hen verzocht te bellen naar 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.