Trapliften steeds vaker via de WMO

Een traplift in huis is voor mensen met een verminderde mobiliteit van een onschatbare waarde. Het laat hen toe om alle verdiepingen van het huis te blijven gebruiken en bij uitbreiding om langer alleen thuis te blijven wonen.

Natuurlijk is het wel zo dat een dergelijk apparaat een behoorlijke investering is. Op dat vlak is er goed nieuws: trapliften worden steeds vaker via de WMO aangevraagd en goedgekeurd.

Wat is de WMO

Ben je nog niet helemaal mee met wat de WMO nu exact is? Daar ben je niet alleen in. WMO staat voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en heeft tot doel burgers te helpen met het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en hen te helpen bij de deelname aan de maatschappij. Het zijn de gemeenten zelf die instaan voor de uitvoering van deze zogenaamde WMO. Naast tal van andere voorzieningen is een deel van het budget ook vrijgehouden voor iets als trapliften.

Wat hebben trapliften ermee te maken?

Steeds meer gemeenten bieden deze Wet op maatschappelijke ondersteuning aan. Concreet betekent dit dat je voor de installatie van een traplift in huis een aanvraag kunt doen via de WMO. Als dit aanvaard wordt krijg je een groot deel van de investering die je maakt terugbetaald. Het spreekt voor zich dat de drempel om langer thuis te kunnen blijven wonen zo stevig naar omlaag wordt gebracht. Bovendien is het zo dat de financiële tegemoetkoming ook van toepassing is op tweedehands trapliften. Deze tweedehands trapliften zijn in ieder geval al tot de helft goedkoper en bovendien kwalitatief niet te onderscheiden van een nieuw exemplaar.

Montage op maat

Een traplift is geknipt voor iedereen die moeilijk te been is om eender welke reden. Dankzij de WMO hoeft de installatie ook geen arm en been meer te kosten, zeker als je kiest voor tweedehands. Daarbij hoef je overigens geen schrik te hebben dat de trapliften op deze markt niet zouden passen. Ook bij tweedehands trapliften is er montage op maat zodat je zorgenvrij nog even langer kunt genieten van het zelfstandig wonen.