Ongeval achter woning in het Drentse Gasselte

Wat er precies is gebeurt is niet duidelijk, wel dat het dusdanig ernstig was dat de inzet van het mobiel medisch team van het UMCG noodzakelijk was. Nadat het slachtoffer was gestabiliseerd werd deze met de ambulance over gebracht naar het ziekenhuis. Volgens buurtbewoner is het slachtoffer de bewoner van de woning

Achter de woning staat een verzameling legervoertuigen. Of die iets te maken hebben met het ongeval is nog onduidelijk.