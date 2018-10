Zwaargewonde na steekincident in woning, drie aanhoudingen

Zaterdagavond is bij een ruzie in een woning aan het Oosteinde een 38-jarige man uit Vriezenveen neergestoken. 'De politie hield direct een bewoner van de woning aan en startte een onderzoek. Dat leidde tot de aanhouding van nog twee andere mannen die daar ook wonen', zo meldt de politie zondag.

Melding vechtpartij

Even voor 22.00 uur gingen agenten naar een melding van een vechtpartij. In de woning vonden zij een man die hevig bloedde. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning waren nog vier andere mannen aanwezig.

Sporenonderzoek

De woning is direct afgesloten en de politie is een onderzoek gestart. Er werd sporenonderzoek gedaan en de mannen in de woning zijn gehoord. Op basis van dit eerste onderzoek werden kort na middernacht nog twee andere bewoners aangehouden. Het onderzoek gaat zondag verder. Hieruit zal moeten blijken welke rol de verdachten hebben gespeeld bij het steekincident.