Man (48) gewond bij steekincident, verdachte aangehouden

Zondagmiddag kreeg de politie rond 13.25 uur melding van een steekpartij in Arnhem naar de Wikkestraat. Toegesnelde agenten troffen daar een gewonde man aan waarvoor een ambulance ter plaatse kwam.

Verdachte aangehouden

Agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachte. Die meldde zich even later op het politiebureau waar hij meteen werd aangehouden.

Ziekenhuis

De gewonde man is een 48-jarige Arnhemmer, hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere medische zorg. De Wikkestraat is ter hoogte van de kruising met de Zeegsingel afgezet en rechercheurs en forensische opsporing kwamen ter plaatse voor (sporen)onderzoek.

Bekenden van elkaar

De verdachte, van 45 jaar uit Arnhem, is ingesloten voor verhoor. Het slachtoffer en de verdachte zouden bekenden van elkaar zijn. De Districtsrecherche onderzoekt de toedracht verder.