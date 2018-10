Man aangehouden voor witwassen

Een 32-jarige man uit Hoogerheide is maandagmiddag 15 oktober aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had een grote hoeveelheid contant geld in zijn auto en kon geen duidelijke verklaring geven waarom hij dit bij zich had.

Agenten controleerden de man op een parkeerplaats aan de Bosstraat. In de auto troffen ze een groot geldbedrag aan in een papieren zak. De man kon geen geloofwaardige verklaring geven waarom hij ruim € 11.000,- bij zich had. Het geld is in beslag genomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek.