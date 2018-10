Infiltratieoperatie bij terreurcel die aanslag wilde plegen

De zeven verdachten die werden opgepakt die volgens justitie een terreurcel vormden, werden al maandenlang in de gaten gehouden. Uit bronnen tegenover RTL Nieuws blijkt dat de politie een unieke undercoveroperatie op touw had gezet met een infiltrant.

In Weert en Arnhem werden de zeven verdachten opgepakt. Volgens de politie was de groep in augustus al van plan een aanslag te plegen. Dit werd uitgesteld omdat de groep nog niet klaar was met de voorbereidingen.

In april ontdekte de AIVD dat de groep een aanslag wilde plegen. Toen werd volgens RTL alles uit de kast gehaald om de aanslag te voorkomen.