Dode en zwaargewonde bij crash na overval in Hoogeveen

De politie doet onderzoek naar een incident in Hoogeveen dat donderdagavond plaatsvond. Op het Kaaplaantje in die plaats was een auto tegen een muurtje gebotst. Zowel in de auto als naast dit voertuig troffen agenten twee personen aan. Beiden raakten ernstig gewond. Een van hen overleed later die avond. De politie heeft sterke vermoedens dat dit incident gerelateerd kan worden aan een overval die eerder die avond bij een restaurant in Hoogeveen plaatsvond.

Misdrijf

In het gecrashte voertuig troffen agenten een hoeveelheid geld aan. Het is niet bekend waar dit geld vandaan kwam. Wel heeft de politie aanwijzingen dat de gebeurtenis gelinkt kan worden aan een restaurant. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf in of nabij deze horecagelegenheid en of er meerdere personen betrokken zijn geweest. Daarbij kijkt de recherche specifiek naar de rol van beide personen die bij het ongeval met de auto betrokken zijn geweest.

Het overleden slachtoffer is een man uit Hoogeveen. De man die gewond raakte is een inwoner van Den Haag. In de omgeving is tweede inwoner van Den Haag aangehouden. Wat zijn rol is wordt onderzocht.