Tiener (15) aangehouden voor opruiing tot terroristisch misdrijf

Derde verdachte

'De jongen is de derde verdachte die is aangehouden in onderzoeken naar het verspreiden van berichten via social media die aanzetten tot terroristische misdrijven. Eerder werden eveneens een 15-jarige jongen en een 27-jarige man aangehouden. De voorlopige hechtenis van beide verdachten is door de rechtbank geschorst. Zij mogen onder voorwaarden een inhoudelijke behandeling van hun strafzaak in vrijheid afwachten', aldus het OM.

Telegram

Volgens het OM zou de jongen die deze week is aangehouden tussen november 2017 en oktober 2018 opruiend jihadistisch materiaal, zoals afbeeldingen, geschriften en filmpjes hebben verspreid via Telegram, een berichtendienst waarmee gecodeerde berichten verstuurd kunnen worden.

Woning ouders onderzocht

Na de aanhouding van de jongen is de woning waar hij onder meer met zijn ouders woont, doorzocht. Daarbij werden diverse digitale gegevensdragers, waaronder een telefoon, twee tablets en drie laptops in beslag genomen.