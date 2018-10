Zes aanhoudingen na steekincident in Heerlen

In een woning aan de Rubensstraat zijn zaterdagmorgen rond 3.00 uur twee gewonden gevallen bij een steekincident. Een man en een vrouw zijn met ernstige verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Drie aanhoudingen

Getuigen zagen een auto wegrijden. De politie trof de auto met drie inzittenden op de Ferdinand Bolstraat aan. De drie inzittenden zijn aangehouden. Een van de inzittenden was ook gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De overige twee zijn naar het politiebureau waar zij zijn ingesloten. De politie is een onderzoek gestart in en rond de woning en de auto. Bij de politie waren meldingen binnengekomen dat er ook zou zijn geschoten op straat maar dit is nog niet vastgesteld. De precieze toedracht zal uit onderzoek moeten blijken.