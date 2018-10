Vrouw (41) gewond na val van flatbalkon op twee hoog, bewoner aangehouden

De politie kreeg maandagochtend rond 10.20 uur een melding over een vrouw die van een balkon van een flat aan de Hogeweg in Venlo was gevallen. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Ziekenhuis

'De 41-jarige vrouw is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht van haar val is nog onderwerp van onderzoek', aldus de politie.

Bewoner aangehouden

Rond 10.20 uur viel de vrouw van het balkon van de tweede verdieping van de flat. Op het moment van de val was de bewoner van de flat in de woning aanwezig. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de val. In het kader van het onderzoek is de bewoner aangehouden en wordt hij verhoord. Daarnaast wordt er forensisch onderzoek in de woning verricht en is er buurtonderzoek opgestart. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van een strafbaar feit.