Viertal gemaskerde mannen pleegt gewapende overval tankstation Arnhem

Zondagavond is in Arnhem een tankstation aan het Kramersgildeplein door vier onbekende gemaskerde jonge mannen overvallen. 'Bij de overval is niemand gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden', zo laat de politie zondag weten.

Geld en sigaretten

'Vlak voor sluitingstijd, een paar minuten voor 20.00 uur, kwam het viertal het tankstation binnen', aldus de politie. Onder bedreiging van een vuurwapen, of iets dat daar op lijkt, werden de twee aanwezige medewerkers gedwongen geld en sigaretten af te geven. De overvallers gingen er vervolgens te voet vandoor.

Gemaskerde mannen

In de omgeving is nog naar de overvallers uitgekeken maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Volgens getuigen ging het om vier jonge, gemaskerde mannen en een normaal postuur. Eén van hen droeg een opvallend rood trainingspak. Bent u getuige geweest van de overval en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek neemt u dan contact op via 0900-8844 of Anoniem naar 0800-7000.