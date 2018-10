Veel schade na brand bij horecapand in Schijndel

In de nacht van dinsdag op woensdag de brandweer in Schijndel rond 01.00 uur gealarmeerd voor een brandgerucht bij horecagelegenheid Jansen & Jansen aan de Markt.

Middelbrand

Al snel werd duidelijk dat het een reële brand betrof en schaalde men op naar middelbrand. Om toegang tot het pand te krijgen werd een deur geforceerd. Zowel op de Markt als aan de achterzijde van de horecagelegenheid, het Verlengde Kloosterpad, stonden brandweervoertuigen opgesteld. Terwijl de brandweerlieden met man en macht in touw waren om het vuur te bestrijden was het brandalarm goed hoorbaar.

Gashaard

Volgens de brandweer is het vuur vermoedelijk ontstaan bij een gashaard in het horecagedeelte op de begane grond. Om zeker te zijn dat de brand onder controle was heeft de brandweer wat sloopwerkzaamheden verricht. Naast de twee ingezette blusvoertuigen en een watertankwagen van de post Schijndel kreeg men assistentie van de buurposten Heeswijk-Dinther en Sint-Oedenrode met nog een blusvoertuig en een hulpverleningsvoertuig. Ondanks dat de brand midden in het centrum van Schijndel woedde was de aanloop met omwonenden nihil. Diegene die wel een kijkje namen werden door de politie op afstand gehouden.