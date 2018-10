Celstraf voor poging doodslag op agente in Amersfoort

Een 22-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg die in maart van dit jaar in Amersfoort een agente in een wurggreep hield is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man is op een eerder moment geschorst uit zijn voorarrest. De rechtbank bepaalt dat hij direct terug de gevangenis in moet om zijn straf uit te zitten.

Geweldsexplosie

In de nacht van 10 maart 2018 is de man samen met vrienden, familie en zijn verloofde uitgegaan in het centrum van Amersfoort. Na een incident in een café wordt de man en zijn gezelschap door politieagenten aangesproken en verzocht om het centrum van Amersfoort te verlaten. Even later komt er een melding binnen dat er een ruit zou zijn vernield door iemand uit het gezelschap. De verloofde van de man voldoet aan het opgegeven signalement. Vanaf het moment dat een agent haar rustig wil aanspreken bemoeit de verdachte zich ermee en ontstaat er een geweldexplosie tegen de agenten. Een agente wordt door verdachte op haar hoofd geslagen en op de grond meer dan 15 seconden door hem in een wurggreep gehouden. Hij heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag en openlijke geweldpleging.

Straf

De vrouwelijke agente vreesde haar leven te verliezen. Ook de andere agenten geven aan dat zij in hun – soms al lange – carrière niet eerder met zulk heftig geweld zijn geconfronteerd. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er nadrukkelijk rekening mee gehouden dat het om geweld tegen politieagenten gaat. Het onvoorwaardelijke deel van de straf is langer dan de tijd die de man in voorarrest heeft doorgebracht. Een terugkeer naar de gevangenis zal de ingezette behandeling doorbreken en mogelijk zelfs teniet doen. Dit is echter de keerzijde van het recht van de verdachte om zijn berechting in vrijheid af te wachten. Na de celstraf komt de man onder reclasseringstoezicht, moet hij zich laten behandelen in een kliniek en krijgt hij een alcohol- en drugsverbod.