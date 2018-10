Bewoners rechtop in bed door enorme explosie geldautomaat Deventer

In Deventer werden de omwonenden van de Lindeboomsweg in de wijk Schalkhaar in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een enorme explosie. 'Twee daders pleegden een plofkraak bij een pinautomaat. De politie is meteen een onderzoek gestart en vraagt om hulp', zo laat de politie vrijdag weten.

Plofkraak geldautomaat

Rond 03.07 uur wordt een buurtbewoner wakker van een harde knal. Toen zij uit het raam keek zag ze dat er een enorme ravage was aangericht bij de geldautomaat en dat er twee personen bij stonden. In die tussentijd was de politie aanrijdend. De daders vluchtten weg op een scooter en na een korte achtervolging werden zij klem gereden door agenten. De twee daders sloegen lopend op de vlucht en werden niet meer gevonden.

Aanhouding 24-jarige bebloede man

Vanochtend vroeg troffen agenten een 24-jarige man uit Deventer aan in het bos bij de Brabantweg. Hij zat onder het bloed en kon niet verklaren wat hij daar deed. De man is daarop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de plofkraak en naar het bureau overgebracht voor verhoor.

Explosief in woonwijk

De explosie was zo krachtig dat omliggende panden zijn beschadigd. Uit voorzorg werden meerdere mensen uit hun huis gehaald. Toen uit onderzoek bleek dat er geen gevaar meer bestond mochten de bewoners weer terug naar huis. Gert Telman, teamchef IJselland Zuid: “We spreken van een plofkraak, maar feitelijk betekent het dat een explosief tot ontploffing is gebracht in een woonwijk. Een explosief dat veel schade aanricht aan gebouwen. Een zorgelijke ontwikkeling en een beangstigende gebeurtenis voor inwoners. Het risico op letsel of erger is groot, en dat voor geld.”

Getuigen en beeldmateriaal gezocht

De politie heeft vannacht meteen een onderzoek gestart naar de explosie. Dat onderzoek bestaat uit sporenonderzoek en het spreken met getuigen. Er wordt nog onderzocht of de daders buit hebben gemaakt. De politie vraagt u om hulp. Heeft u camera’s in de omgeving van de Lindeboomsweg dan ontvangt de politie die graag of misschien heeft uw camera de daders vastgelegd of heeft u afgelopen nacht tussen 02.30 uur en 03.30 uur iets verdachts gezien. Men kan contact opnemen via 0900 8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).