Opnieuw brand in koeienstal bij Utrechtse boer

Bij dezelfde veehouder in het Utrechtse Werkhoven, waar in de nacht van woensdag op donderdag brand was uitgebroken in een stal vol koeien, is vannacht opnieuw brand uitgebroken. Dit heeft de Veiligheidsregio Utrecht zaterdag bekendgemaakt.

Enkele dieren omgekomen

'Helaas hebben enkele dieren de brand in niet overleefd. De meeste koeien en stieren zijn door de brandweer in veiligheid gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand', aldus de Veiligheidsregio Utrecht.

Evacuatie dieren

De brand in de koeienstal aan de Hollandewagenweg brak in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur uit. De brandweer werd gealarmeerd en de eerste eenheden die ter plaatse kwamen zorgden voor de blussing en het evacueren van de koeien die aanwezig waren in de stal. De rook van de brand trok over de weilanden. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie. De brandweer probeerde uitbreiding van de brand richting de geëvacueerde koeien en stieren in de naastgelegen loods te voorkomen.

Update 05.30 uur

Rond 05.30 uur had de brandweer de brand onder controle en was het gevaar van uitbreiding geweken. Er kwam een kraan ter plaatse om de brand goed te kunnen blussen. De verwachting is dat het blussen nog uren gaat duren. Net als naar de oorzaak van de brand in de stal van afgelopen week zal ook nu een onderzoek worden ingesteld naar de precieze oorzaak van deze brand.