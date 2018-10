Recalcitrante campinggast door politie aangehouden in Sluis

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn agenten meerdere keren naar een camping in het Zeeuwse Sluis gereden omdat zij meldingen kregen van overlast door één van de campinggasten. 'Telkens als de agenten ter plaatse kwamen was de overlast voorbij en konden zij verder niets betekenen', zo meldt de politie zaterdag.