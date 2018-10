Woningen in Hoofddorp ontruimd vanwege autobranden

In de nacht van zaterdag op zondag zijn vier geparkeerde auto's in vlammen opgegaan.

De autobranden op het Savelbos in Hoofddorp werden rond 03.15 uur bij de hulpdiensten gemeld. Bij aankomst van de hulpdiensten bleken er vier auto’s in brand te staan. De brandweer heeft het vuur geblust. Een aantal woningen werd, vanwege de rookontwikkeling, uit voorzorg ontruimd. Bewoners werden door ambulance personeel gecontroleerd. Twee personen moesten ter controle naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook.



De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de brand. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen contact opnemen met de politie.