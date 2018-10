Hond overleden en vrouw zwaar gewond na aanrijding

De hond overleed ter plekke, de vrouw is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto was vermoedelijk onder invloed van drugs.

De vrouw wilde met haar hond de Linden van den Heuvellsingel oversteken via de oversteekplaats toen vanuit een auto, komend uit de richting van de Burgemeester Heusdenslaan en gaand in de richting van de Hogendorplaan haar en haar hond schepte. De witte herder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vrouw, die een zware hoofdwond opliep, raakte buiten bewustzijn. De 62-jarige vrouw uit Vlaardingen is overgebracht naar het ziekenhuis.



De bestuurder moest volgens de procedures bij een aanrijding een blaastest doen. Deze wees niet op alcoholgebruik. De speekseltest gaf echter wel een positieve test op THC, de werkzame stof in wiet. De 24-jarige man uit Schiedam is aangehouden en heeft op het politiebureau een bloedtest gekregen. De uitslag hiervan moet worden afgewacht.