Ruzie tussen man en ex-vriendin loopt uit op mishandeling en bedreiging

Een conflict tussen een 29-jarige man en zijn 21-jarige ex-vriendin is zondagmiddag in het centrum van Breda, op straat en in een warenhuis op de Ginnekenstraat, flink geëscaleerd.

Daarbij zou de man zijn ex-vriendin en haar moeder mishandeld hebben. Ook zou hij zijn ex met de dood hebben bedreigd. Hij is in verzekering gesteld.

Het slachtoffer, een 21-jarige vrouw uit Breda, deed aangifte van mishandeling en bedreiging. Ze vertelde dat ze zondagmiddag met haar moeder en dochtertje over de Ginnekenstraat liep. Ze zag dat dat haar ex-vriend en vader van haar kind op haar afkwam. Hij mag vanwege allerlei zaken uit het verleden van de rechter zijn dochter niet zien. Hij dook meteen op zijn kind af en gaf haar een kus. Hierna sloeg hij aangeefster met de vlakke hand hard in het gezicht. Hierna liep hij weg. In een winkel in dezelfde straat kwam hij opnieuw op haar af en dreigde fluisterend dat hij haar ging vermoorden. Hij schopte vervolgens haar moeder die knielend haar huilende kleinkind troostte. Zij viel daardoor achterwaarts op de grond. Een omstander heeft de agressieve man vastgepakt en naar buiten geleid.

Aanhouding

Agenten kregen van de meldkamer de opdracht om te gaan naar de Ginnekenstraat vanwege een mishandeling. Ze hoorden van een beveiligingsmedewerker dat de dader was weggerend in de richting van de Karnemelkstraat. Op aanwijzing van omstanders werd in de Stallingstraat een 29-jarige Bredanaar als verdachte aangehouden.