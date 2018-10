Politie zoekt getuigen van beschieting auto

Relationele sfeer

'De aanleiding van het schietincident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld maar de verdachte is tot op heden voortvluchtig', aldus de politie.

Oranje bedrijfsbusje

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. Kort na het incident reed een lichtkleurig oranje bedrijfsbusje in de straat. Op die bus stond o.a. de tekst “isolatie”. Omdat de chauffeur van de bedrijfsbus getuige kan zijn geweest van het incident, wil de politie graag in contact komen met de bestuurder van dat busje.

Getuigen

Maar ook andere informatie is welkom. Als u iets heeft gezien of over andere informatie beschikt die tot de oplossing van deze zaak kan leiden, neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.