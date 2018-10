Gewonde man in woning Heerlen

De politie is dinsdagmorgen een onderzoek gestart nadat een bewoner van een woning aan de Groningenstraat in Heerlen gewond werd aangetroffen in zijn woning.

Rond 05.00 uur hoorden buren het slachtoffer om hulp roepen. De man bleek bij onderzoek gewond in zijn woning te zijn en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten van Politie Heerlen hebben in de omgeving gezocht naar twee verdachten die betrokken zouden zijn bij het geweldsincident.

Onderzoek

De omgeving is afgezet. In en rondom de woning zal de politie onderzoek verrichten. Het vermoeden is dat het slacht offer al langere tijd gewond in de woning lag. Mogelijk dat het geweldsincident waarbij hij gewond raakte rond 04.00 uur plaatsvond. Ook onderzoekt de politie hoe de man gewond is geraakt, dat is nog onduidelijk momenteel.