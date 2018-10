Politie onderzoekt schietincident Spijkerlaan in Arnhem

De politie is op zoek naar getuigen van het schietincident in nacht van maandag op dinsdag aan de Spijkerlaan, kruising Spijkerstraat in Arnhem. Buurtbewoners werden opgeschrikt door knallen, de schoten leken afkomstig te zijn van een automatisch vuurwapen. De politie is meteen een onderzoek gestart en is op zoek naar camerabeelden en mensen die meer informatie hebben over dit schietincident.