Man veroordeeld voor mishandeling verstandelijk beperkte man na doelpunt

De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag een 45-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een geldboete van 750 euro. 'Daarnaast is aan hem een stadionverbod opgelegd voor 2 jaar en moet hij aan het slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro betalen. Hij mishandelde eerder dit jaar een verstandelijk beperkte man tijdens een voetbalwedstrijd van PSV', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Doelpunt

De Eindhovenaar was in augustus jl. als supporter aanwezig bij een wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Toen Feyenoord een doelpunt maakte en de verstandelijk beperkte man daarvoor juichte, gaf de verdachte hem een harde klap in het gezicht.

Kwetsbaar slachtoffer

Bij het bepalen van de straf weegt de rechter mee dat het gaat om een kwetsbaar slachtoffer en dat het geweld plaatsvond tijdens een voetbalwedstrijd. Daarnaast is meegewogen dat aan de verdachte al enkele malen eerder een civielrechtelijk stadionverbod is opgelegd en uit zijn verklaring tegenover de politie kan worden afgeleid dat hij kennelijk vaker is betrokken bij vechtpartijen.