Drie gewonden bij woningbrand in Den Haag

Bij een uitslaande brand in Den Haag zijn vrijdagavond twee personen gewond geraakt.

Omstreeks 19.00 uur brak er brand uit in een woning op de 10e etage van een flat aan de Stieltjeslaan. Twee slachtoffers ademden rook in en zijn ter plaatse behandeld. Het derde slachtoffer liep brandwonden op en is naar een ziekenhuis vervoerd.

Brand zou begonnen zijn in de keuken van de woning. De oorzaak hiervan is nog niet bekend, maar de politie heeft een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het onstaan van de brand.