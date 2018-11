Politie lost waarschuwingsschoten tijdens wilde achtervolging

De politie heeft na een wilde achtervolging in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen (22 en 31 jaar) uit Nijmegen aangehouden. Om een verdachte te overtuigen te stoppen, heeft te politie twee waarschuwingsschoten gelost.

Omstreeks 01.20 uur zagen agenten de auto rijden nadat er een melding was binnengekomen over gewapende mannen op Kelfkesbos. Het voertuig dat zij zagen rijden stond als gestolen te boek. De agenten zetten de achtervolging in die eerst richting Beek ging en weer terug naar Nijmegen ging.

Tijdens de vlucht probeerde de 22-jarige bijrijder aan de politie te ontkomen door uit de rijdende auto te springen. Na het lossen van twee waarschuwingsschoten gaf de man zich gewonnen en kon worden aangehouden.

Op de Cargadoorweg zette de bestuurder de auto stil en ging er te voet vandoor. Met behulp van een politiehond werd de 31-jarige man gevonden en aangehouden. De auto is doorzocht op wapens, maar deze werden niet aangetroffen.