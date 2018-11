Verdachte steekincident Zwolle aangehouden

In de nacht van zondag op maandag rond 02.00 uur vond een steekincident plaats in een pand aan de Burgemeester van Walsumlaan.

Daarbij raakte een 39-jarige man ernstig gewond. Agenten gingen direct na de melding ter plaatse en troffen elders in het pand de verdachte aan. Hij werd meteen aangehouden.

Aanwezige medewerkers in het pand hadden zich inmiddels over het slachtoffer ontfermd. Voor de gewonde man kwam een ambulance ter plaatse, waarmee hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere medische behandeling.

Forensische opsporing doet sporenonderzoek in het pand. Enkele zaken zijn voor het onderzoek in beslag genomen, waaronder een steekvoorwerp.

De verdachte is een 61-jarige inwoner van Zwolle, hij wordt verdacht van poging doodslag. De man zit ingesloten voor verhoor. De Districtsrecherche doet verder onderzoek naar de toedracht.