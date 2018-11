WNZO wordt Woonenzo!

WNZO wordt Woonenzo

Na jaren gebruik te hebben gemaakt van wnzo.nl, wordt je nu automatisch doorgelinkt naar woonenzo.nl. Dit heeft uiteraard geen enkele consequentie voor hun verdere aanbod. Woonenzo blijft gespecialiseerd in het leveren van complete woon- en slaapkamers tegen een betaalbare prijs.

Overzichtelijkheid-en-zo

Op de website woonenzo.nl vind je een ruim aanbod van banken, (kleding)kasten, stoelen, tafels, slaapkamers en woonaccessoires. En hoewel dit geldt voor meer online meubelwinkels, is deze webwinkel wel erg overzichtelijk. Levertijden staan - per product - duidelijk vermeld, evenals prijzen en andere voorwaarden.

Openheid-en-zo

In een vrij complete vraag en antwoord pagina kun je de meest gestelde vragen en hun antwoorden terugvinden. Hieruit blijkt dat het bedrijf graag duidelijk communiceert. In heldere taal worden de mogelijkheden en onmogelijkheden goed uitéén gezet. Bij onduidelijkheden of zaken die afwijken van "het normale", word je geadviseerd om vooral eerst met hun klantenservice te bellen.

Bezorg/montagedienst-en-zo

Woonenzo beschikt overigens over een eigen bezorg- en montagedienst. Afhankelijk van het gewicht en volume van de meubelen, liggen de bezorgkosten tussen de 25 en 75 euro (max. gewicht 250 kg). Verder vragen zij een meerprijs wanneer de levering niet op de begane grond kan plaatsvinden. Deze kan oplopen tot 50 euro als er geen lift aanwezig is. Bij afwezigheid van een lift, leveren ze tot en met een vierde verdieping. Is er wel een lift, dan is de meerprijs 20 euro. Voor montage van de meubelen gelden diverse prijzen, afhankelijk van het type meubel. Deze tarieven variëren van 20 euro voor klein meubelen, tot 250 euro voor een complete slaapkamer.

Compleet kostenplaatje Woon-en-zo

Al met al kan gezegd worden dat het verstandig is om een compleet kostenplaatje voor jezelf te maken. Dus staar je niet alleen blind op de goedkope prijzen van het aanbod. Tel bezorgkosten, montagekosten er bij op. Houd ook rekening met overige leveringsvoorwaarden alvorens je overgaat tot een daadwerkelijke bestelling