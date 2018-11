'Geen gezondheidsrisico's niet gecontroleerde bouwgrond Barneveld'

De op een aantal locaties in Barneveld gebruikte bouwgrond, waarvan na onderzoek van Omgevingsdienst Rivierenland bleek dat deze niet is gecontroleerd, vormt geen gevaar voor volksgezondheid. Zo blijkt uit onderzoek van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

'Betere controle'

Het college van Barneveld wil dat grond, die bijvoorbeeld voor het bouwrijp maken van woningbouwlocaties wordt gebruikt, beter wordt gecontroleerd. Onderzoek van de Omgevingsdienst Rivierenland toonde aan dat op een aantal locaties in Barneveld deze controle niet heeft plaatsgevonden.

'Geen gezondheidsrisico's'

Het college heeft opdracht gegeven deze controle alsnog uit te voeren. Tegelijkertijd vroeg het college GGD Gelderland-Midden te onderzoeken of vanwege déze grond sprake zou kunnen zijn van gezondheidsrisico’s. 'De conclusie van de GGD Gelderland-Midden is dat de samenstelling van de grond géén gezondheidsrisico’s oplevert voor bewoners of gebruikers zoal bijvoorbeeld spelende kinderen van plekken waar de grond ligt', aldus directeur Jan Pierik van GGD Gelderland-Midden.

Brief aan betrokken bewoners

De gemeente Barneveld informeert bewoners van de in het onderzoek genoemde locaties door middel van een brief. Het gaat om verschillende adressen aan de Lakenvelderlaan, Zijdehoenderlaan, Minorcalaan, Nederwoudseweg, Eilanden-Oost, de Van den Bogertlaan / Van Dompselaerstraat, Stanleystraat 24 en de hoek Apeldoornsestraat / Sportparkstraat (in Voorthuizen). Het college heeft inmiddels besloten te laten onderzoeken hoe de controle op bouwgrond kan worden verbeterd.