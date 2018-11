Dronken bestuurder ramt met bestelbusje twee woningen

Een dronken bestuurder van een bestelbusje heeft donderdagavond in Barneveld een grote ravage aangericht toen hij door een tuin en vervolgens tegen twee woningen is aangereden. Dit meldt de politie vrijdag.

Piepende banden

'De bestuurder van het busje, een 41-jarige man uit Kootwijkerbroek, is aangehouden voor vernieling en rijden onder invloed', aldus de politie. De bewoners van één van de getroffen huizen aan De Cotelaer zaten in de woonkamer toen zij het geluid van piepende banden hoorden gevolgd door een harde klap.

Voorgevel

Toen zij naar buiten keken zagen zij een bestelbus hun tuin inrijden en tegen de voorgevel van hun woning aanrijden. De bestelbus reed daarna verder weg op de Cotelaer, waarbij hij bij een ander huis de garage is in gereden. Vervolgens is de bus achteruit richting de gevel van het eerder getroffen huis gereden en heeft daarbij meerdere keren tegen de woning aangereden. Later bleek dat de verdachte ook nog in een voortuin flink veel schade heeft aangericht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Hulp van bewoners

De verdachte werd door omstanders uit de auto gehaald en kon later door de politie aangehouden worden. De man is eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Daarna is hij meegenomen naar het bureau. Uit verhoor moet blijken wat de aanleiding was voor het incident.