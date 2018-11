Vier zwaargewonden bij explosie transformatiehuisje in Bergen op Zoom

Bij een explosie in een transformatorhuisje aan de Grote Markt in Bergen op Zoom zijn vier personen gewond geraakt. Dit meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Door de ontploffing brak brand uit bij café De Teerkamer aan de Grote Markt. BN De Stem meldt dat de vier personen zwaar gewond zijn en overgebracht zijn naar het Erasmus MC in Rotterdam. De Grote Markt werd ontruimd om een traumahelikopter te laten landen.

Door de explosie in het tranformatorhuisje is de stroom uitgevallen. Volgens de Veiligheidsregio zitten er in totaal 130 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Dit kan nog acht tot twaalf uren duren, aldus de Veiligheidsregio.

Door de explosie en brand zijn twee medewerkers van Enexis gewond geraakt. De explosie gebeurde tijdens werkzaamheden aan het transformatorhuis. De medewerkers zijn allebei getroffen door een soort vuurbal die na het openen naar buiten kwam. Bij de brand kwam veel rook vrij. Veiligheidsdienst riepen omwonenden op bij hinder ramen, deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De rookontwikkeling is inmiddels voorbij.