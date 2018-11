Meisje verdacht van mishandeling

Op woensdag 14 november 2018 om 16.15 uur surveilleerden twee agenten in de omgeving van het station in Middelburg. Ze werden aangesproken door een meisje die zei dat ze mishandeld was door een ander meisje. De agenten stelden direct een onderzoek in zagen de verdachte lopen. Die probeerde nog te vluchten maar de agenten wisten het 16-jarige meisje uit Goes, na een korte achtervolging, aan te houden. Ze wordt verdacht van de mishandeling. Enkele getuigen konden verklaren wat er was gebeurd. De verdachte is naar het bureau gebracht. Uit het onderzoek bleek dat er mogelijk een geschil was ontstaan door een opmerking op social media.