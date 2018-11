Almere start met initiatief vrijwillige vuurwerkvrije zones

Vanaf nu kunnen Almeerders zich opgeven voor het initiatief ‘vrijwillige vuurwerkvrije zones’. Met de vrijwillige vuurwerkvrije zones maken bewoners afspraken met hun buurtgenoten over het niet afsteken van vuurwerk in door hen aangewezen zones. Ook kunnen bewoners aangeven liever geen vuurwerk in de buurt van hun woning te hebben door een poster op hun raam te plakken. Initiatiefnemers kunnen bij de gemeente borden en posters aanvragen om op te hangen in hun vuurwerkvrije straat, buurt, speeltuin, plein of hofje.